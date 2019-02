Mario Biondo, slittano i risultati della terza autopsia. L'ex moglie: "Io minacciata di morte"

Tiene ancora banco il caso di Mario Biondo, l’ex cameraman siciliano – e marito della popolare conduttrice televisiva spagnola Raquel Sánchez Silva- trovato senza vita il 30 maggio 2013 nell'appartamento che divideva con sua moglie a Madrid.

La conduttrice tv, secondo El Español, avrebbe denunciato di aver ricevuto insulti e minacce di morte. Tutto a pochi giorni di distanza dalla autopsia che potrebbe far luce sul decesso di Mario Biondo, ribaltando di fatto un caso che inizialmente liquidato con troppa fretta come suicidio.

"Stai attenta a dove cammini" o "Chi hai pagato per uccidere Mario?": sono solo alcuni dei messaggi che sono stati inviati a Raquel Sanchez Silva. La notizia è rimbalzata nei più importanti giornali spagnoli, come Marca. Il 30 maggio ricorrerà il sesto anniversario della morte di Biondo, che è stato trovato privo di vita nella casa in cui entrambi vivevano a Madrid.

Mario Biondo, a che punto sono le indagini

Il caso sulla morte del 36enne palermitano comunque è tutt'altro che chiuso. Nonostante le conclusioni della giustizia iberica, che ipotizzavano il suicidio, i genitori sono riusciti a far riesumare il cadavere, ottenere nuovi esami e, ora, il tribunale di Madrid ha accolto anche la loro richiesta di proseguire l'inchiesta indagando tra l'altro il medico legale che ha eseguito la prima autopsia di Mario Biondo. Le ragioni: le differenze riscontrate tra la relazione che il medico ha firmato nel 2013 e quella che è stata preparata dopo la seconda autopsia richiesta dai genitori in Italia.

I risultati della terza autopsia - svolta presso l'Istituto Anatomico del Policlinico di Palermo con esperti nominati dai pubblici ministeri italiani e anche una squadra indipendente assunta dalla famiglia stessa - erano attesi entro la fine di questo mese di gennaio. Ma l’esito della relazione autoptica ha subito un ritardo. "E' emerso un evento molto importante, non posso ancora rivelarlo ma si tratta di un fatto molto grave", ha detto negli scorsi giorni la madre di Mario Biondo.