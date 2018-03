Tragedia in piscina, muore a 17 anni durante l'allenamento

Mario Riccio aveva 17 anni. Il giovane nuotatore di Casalnuovo è deceduto in piscina a Caivano, durante un normale allenamento in vasca.

E' morto Marco Riccio

Il giovane, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 di Napoli, è morto nel centro sportivo Delphinia. Soccorso immediatamente da Tommaso Cerbone, il suo allenatore, Mario è stato sottoposto a tutti gli interventi necessari. Nonostante l'utilizzo anche di un defibrillatore, non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere.

Amici sconvolti

Sgomento e cordoglio su Facebook, gli amici sono increduli: "Un'altra vita spezzata..", "un grande atleta e un ragazzo fantastico", si legge sulla pagina della società Acquachiara.

In serata in piscina sono arrivati anche i carabinieri. Il magistrato della Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto l'esame autoptico per accertare le cause del decesso, scrive NapoliToday.