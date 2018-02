Da 56 anni compra il cornetto alla moglie ogni mattina e le scrive una dedica sulla busta

Il signor Vincenzo Fontana, sposato da 56 anni e padre di sei figli, tutte le mattine compra al bar un cornetto per la moglie Annamaria, scrivendo sulla bustina bianca che lo contiene una frase d’amore per la sua compagna di vita, con tanto di “autografo”. Tutto questo non solo oggi che è San Valentino, ma ogni giorno da 56 anni.

I due si sono conosciuti nel lontano 1960 a Frosinone, abitavano vicini. Due anni dopo, la nascita del primo figlio Alberto, seguito dai gemelli Adamo ed Eva, poi Margherita, Daniele e Davide.

Ma qual è il segreto di quest’unione che sfida il tempo, gli chiede Marina Mingarelli, che ha intervistato il signor Vincenzo per FrosinoneToday?

"I litigi sono sempre stati il sale della nostra esistenza. Sono quelli che ci hanno dato lo stimolo per non cadere nella quotidianità e per ritrovarsi". Insomma, l’amore non è bello se non è litigarello? "Assolutamente si. Io ed Anna abbiamo caratteri completamente diversi. Io sono la prova vivente che i poli opposti si attraggono".

