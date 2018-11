Muoiono lo stesso giorno a poche ore di distanza dopo 62 anni di matrimonio

Un amore lungo 62 anni. Lungo una vita, anche di più. Benito e Rita, due coniugi di Alessandria, sono morti a distanza di poche ore. Lei aveva 85 anni ed è deceduta nella casa di famiglia, lui aveva 86 anni e il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo, prima di mezzanotte, in un letto di ospedale.

Il figlio, durante la cerimonia funebre nella chiesa di San Pio V, ha ricordato come fosse stato proprio Benito a dire che se sua moglie fosse morta prima di lui l’avrebbe seguita: "La loro è stata una lunga storia d’amore, 62 anni di matrimonio, 68 di conoscenza, vissuta con il pensiero fisso sul lavoro, la dignità umana, il rispetto dei valori, che ci hanno trasmesso per tutta la vita incentrata sul lavoro, sui sacrifici, sulle difficoltà superate con il sorriso".

Benito Bruno ha lavorato per trent’anni alla Provincia ed è stato vicepresidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi per servizio. Rita Porta ha dedicato la sua vita alla famiglia. Dal matrimonio sono nati due figli, Gianluca e Rossella. La notizia della morte dei due, a poche ore di distanza l'uno dall'altra, trova ampio spazio oggi sui giornali locali. "Il pensiero che così doveva essere dopo una lunga vita l’uno a fianco dell’altra, l’uno a sostegno dell’altra, entrambi innamorati come il primo giorno, ci consola non poco" dice il figlio.

Qualche settimana fa Rita si era rotta il femore. Benito era ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Una lontananza che faticava a sopportare.