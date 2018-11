Il marito muore, i ladri le svaligiano casa durante il funerale

Era andata a salutare per l'ultima volta il marito insieme a figli e nipoti nella chiesa di San Francesco, a Venaria Reale (Torino) e poi al tempio crematorio di Mappano.

Una volta tornata a casa, però, ha trovato tutto a soqquadro. Gioielli e quattro orologi erano svaniti nel nulla insieme ai malviventi. La vittima del furto è la moglie del defunto, un'italiana di 83 anni residente in corso Garibaldi. I ladri molto probabilmente sapevano come colpire, e hanno approfittato dell'esequie dell'uomo, un anziano di 88 anni, per andare sul sicuro.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

