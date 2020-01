Presa a bastonate dal marito: Concetta Di Pasquale muore in ospedale

Orrore a Mascali (Catania), dove un anziano 90enne, S.P., ha ucciso la moglie di 79 anni, Concetta Di Pasquale, dopo averla colpita con ripetute bastonate. Il fatto e' avvenuto il 3 gennaio scorso nell'abitazione della coppia. Marito e moglie sono originari di Regalbuto, nell'ennese, ma da tempo residenti nel comune della riviera jonica.

Morta Concetta Di Pasquale: era stata presa a bastonate dal marito

Due giorni dopo la donna è morta: era ricoverata al Policlinico di Catania. Secondo quanto hanno appreso i carabinieri, la lite tra marito e moglie sarebbe scaturita per futili motivi. Nell'immediatezza dei fatti l'uomo era stato arrestato e poi rilasciato e affidato ad una struttura riabilitativa per maltrattamenti in famiglia e per lesioni aggravate, ma adesso con la morte di Concetta Di Pasquale la sua posizione si e' complicata. Viene contestato il reato di omicidio volontario.