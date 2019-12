Tragedia in giardino, aggredito e ucciso dai due rottweiler della compagna

Non c'è stato nulla da fare per Massimo Sartori, 49 anni, originario di Monselice. Tragedia in via Solco a Pozzonovo (Padova) mercoledì sera: aggredito da due rottweiler della compagna, è morto per le ferite. In base alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Abano Terme, l'uomo è stato aggredito nel giardino dell'abitazione da un rottweiler maschio di 2 anni e da una femmina di 9 di proprietà della compagna con cui conviveva.

Le ferite riportate alla testa e alle braccia erano troppo gravi. Gli animali sono stati affidati ai veterinari e portati al canile sanitario di Selvazzano Dentro. Il corpo senza vita è stato trovato dalla compagna, verso le 21.30 di mercoledì. La donna ha dato l'allarme al Suem 118: i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e hanno informato i carabinieri. La procura di Rovigo ha disposto ulteriori accertamenti sul cadavere di Massimo Sartori.