Si spoglia e si masturba in discoteca: multa di 10mila euro per atti osceni

Una donna si è trovata sporca del liquido seminale di un 27enne che in preda agli effetti dell'alcol si era esibito in scene di autoerotismo. La Polizia ha accertato che non si è trattato di violenza sessuale ma di atto osceno in luogo pubblico