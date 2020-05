Gabriele e Cristina sposi in streaming: parenti, amici e sconosciuti si iscrivono al loro canale Youtube

A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, Gabriele Mazza e Cristina Pasini potranno sposarsi con una cerimonia ovviamente ristretta. Solo quindici persone potranno assistere dal vivo alla celebrazione in chiesa a Rimini, città natale di lei, il prossimo 23 maggio.

Gabriele ha avuto però l’idea di aprire un canale Youtube e far seguire il matrimonio in diretta streaming ad amici e parenti che non potranno essere con la coppia fisicamente nel giorno più bello della loro vita. Per attivare il canale però servivano mille iscritti e in pochissime ore sono arrivate decine e decine di richieste, da parte di amici e familiari di Gabriele e Mazza ma anche di perfetti sconosciuti, che si sono iscritti addirittura dall’Africa, dalla Spagna, dalla Francia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“A metà aprire abbiamo scelto di confermare la data che avevamo già fissato. Dio ci chiama a questo, ad essere coraggiosi, a sposarci”, hanno detto i due intervistati da IlPiacenza. Il 23 maggio Gabriele e Cristina però non saranno soli, circondati dall’affetto anche se in streaming. Ci sarà tempo poi per festeggiare. “Faremo la festa quando sarà possibile. Speriamo in autunno”, ha detto Gabriele.