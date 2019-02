Matrimonio speciale il giorno di San Valentino: lui ha 91 anni, lei 78: il sì davanti a figli e nipoti

Il giorno di San Valentino Pier Luca e Angela Maria si sono detti sì, a 91 anni lui e 78 lei, coronando un sogno d'amore. Circondati da figli e nipoti, i due si sono sposati a Palazzo Reale a Milano, avendo come celebrante l'assessore ai servizi civici Roberta Cocco.

Sposi senza età, il matrimonio nel giorno di San Valentino

Proprio i nipoti di Pier Luca avevano scritto prima del matrimonio al sindaco Giuseppe Sala: "Vorremmo che questo giorno fosse indimenticabile per una persona che a quest’età ancora crede nell’amore e dopo 28 anni di vedovanza ha trovato una signora che merita - parole sue - di essere presentata come una moglie e non come la sua compagna":

I due si erano conosciuti molti anni fa: lei era la moglie di un caro amico di Pier Luca. Quando, qualche anno fa, la sua foto è saltata fuori da un cassetto, lui l'ha cercata e si sono rivisti, scoprendo di essere rimasti ormai entrambi soli. Ed è scoccata la scintilla.

Un amore senza età, quello di Pier Luca e Angela, che ora si preparano al prossimo viaggio: la luna di miele l'hanno già fatta con qualche giorno di anticipo, e i due - che tra le altre cose condividono la passione per i viaggi - sono pronti per la prossima meta.