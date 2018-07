Esce da lavoro e scompare: ore d'ansia per il 19enne Matteo Barbieri

Matteo Barbieri è scomparso. Il giovane 19enne residente ad Anguillara Sabazia (Roma) ha staccato da lavoro la notte fra mercoledì e giovedì. Ha telefonato alla fidanzata come era solito fare e poi è sparito. Sono ore d'ansia per amici, familiari e conoscenti. Con il telefono spento dalla mattina di giovedì, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Ultimo avvistamento in un ristorante alla Balduina, dove il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro come camieriere, scrive RomaToday.

In sella alla sua moto, una Honda CB500 Abs rossa metallizzata, il giovane doveva tornare a casa ma non è mai arrivato ad Anguillara, facendo perdere le proprie tracce. Al momento della sua scomparsa Matteo Barbieri indossava dei pantaloni scuri, delle scarpe nere con tre strisce bianche, una maglietta grigia ed un giacchetto da moto di colore nero. Nero anche il casco integrale che indossava, privo di visiera. Alto circa 1,75, sul lato destro del collo ha delle cicatrici conseguenza di un incidente stradale. Decine gli appelli lanciati sui social network anche dalle sue insegnanti.

Chiunque abbia informazioni può contattare il 112 - Numero Unico per le Emergenze - o chiamare la fidanzata di Matteo, Diana Pandel al seguente numero: 3457721584.