Ritrovato Matteo, il giovane papà scomparso da 5 giorni: vagava in mezzo ai campi

E' stato ritrovato Matteo Baviera, il padre di 35 anni scomparso cinque giorni dopo essere uscito dal lavoro e aver detto alla moglie ''Sto arrivando''. L'uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo in una zona di campagna di Calcinato, in provincia di Brescia, grazie alla segnalazione di un cacciatore che avrebbe notato l'auto di Matteo, un'Alfa Romeo Nera, parcheggiata in via Duca Degli Abruzzi.

Ritrovato Matteo Baviera

Stando alle prime informazioni trapelate, i militari hanno trovato il 35enne, padre di un figlio di un anno, mentre vagava a piedi nelle campagne circostanti. Sarebbe scosso ma in buone condizioni di salute. Ancora da chiarire le ragioni che lo hanno spinto a non dare più sue notizie dallo scorso venerdì pomeriggio: finito il turno di lavoro in una fabbrica di Rezzato, non aveva più fatto ritorno nell'abitazione di Ponte San Marco (frazione di Calcinato) dove vive con la moglie e il figlioletto.