Fa il bagno con un amico e viene trascinato a largo: disperso in mare ragazzo di 18 anni

Continuano senza sosta le ricerche di Matteo Ubaldi, il ragazzo umbro di 18 anni di cui si sono perse le tracce mentre stava facendo il bagno nei pressi della spiaggia di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il giovane stava facendo il bagno al largo con un amico quando è stato risucchiato dal mare in burrasca. I bagnini sono riusciti a salvare il suo amico ma non lui. In spiaggia erano presenti anche padre, madre e un fratello più piccolo del disperso. Le ricerche vengono svolte dalla Guardia costiera e dai vigili del fuoco con mezzi navali e un elicottero.

Disperso in mare Matteo Ubaldi: ricerche anche con l'elicottero

Dall’alba, intanto, un elicottero della guardia costiera giunto da Bari sta perlustrando la porzione d’acqua più distante dalla riva. Come in una sorta di cerchi concentrici, le ricerche stanno interessando anche una fascia costiera intermedia, grazie alle motovedette della capitaneria e ai sommozzatori dei vigili del fuoco e, infine, le forze dell’ordine stanno pattugliando l'area più vicino alla spiaggia, sottocosta, aiutati dagli stessi pescatori della zona, nella località nota come “Scalo di Furno”.

Le condizioni marine, rispetto a quelle di domenica, sono in fase di miglioramento: già dalla serata di ieri, infatti, le raffiche di vento non soffiavano più da sud, bensì da ovest. Nella tarda mattinata, peraltro, il vento comincerà a soffiare da nord. Un elemento che potrebbe fornire un sostegno alle ricerche, per quanto si tratti di una magra consolazione. Con il trascorrere delle ore e con una nottata di mezzo, si affievoliscono per la famiglia e per la comunità le speranze di ritrovare Matteo ancora vivo. Sempre nel Salento a Torre San Giovanni, marina di Ugento, ieri è morto un turista francese di 45 anni annegato mentre faceva il bagno in mare con i figli.