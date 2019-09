Scontro fatale tra moto e auto: muore un ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, Mattia Attademo, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica 15 settembre a Torino. Il giovane, intorno all'una di notte, si trovava in sella alla sua Suzuki 650 e stava percorrendo corso Unione Sovietica in direzione della periferia della città lungo la carreggiata centrale quando, all'altezza dell'incrocio con via Tommaso De Cristoforis, è stato urtato da una Fiat Panda, condotta da una 25enne e con altre tre persone a bordo.

Incidente a Torino, morto Mattia Attademo

L'urto è stato violentissimo e il ragazzo è caduto rovinosamente a terra. E' stata la stessa conducente della Panda a prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Trasportato in ospedale, alle Molinette, è morto verso le 2.15.

Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che ha effettuato i rilievi del caso. La 25enne alla guida della Panda è risultata negativa all'alcol test.

Come riporta TorinoToday, dalla ricostruzione effettuata dalla municipale, l'incrocio dove è avvenuto l'incidente era regolato da semaforo, in quel momento funzionante e la Panda avrebbe svoltato a sinistra verso via De Cristoforis, senza avvedersi dell'arrivo della moto.