L'auto si schianta contro un albero, ventenne perde la vita tornando dal lavoro

Domenica tragica in Salento dove ha perso la vita Mattia Toscano, un giovanissimo di Melendugno che aveva compiuto vent'anni appena lo scorso 13 luglio. Mattia è morto a poche centinaia di metri dall’ingresso del suo paese, incastrato fra le lamiere di una Fiat Punto mentre stava rientrando a casa dopo aver lavorato presso un locale della zona.

L’auto, come si vede dalle foto pubblicate da Lecce Prima, è rimasta totalmente devastata dall’impatto con un albero di ulivo.

Sono stati alcuni passanti ad avvertire le forze dell'ordine ed i soccorsi dopo aver udito lo schiatno alle 6 del mattino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, operatori del 118 e polizia stradale, ma per Mattia non c’era davvero nulla da fare.

Letali le ferite riportate quando la Punto è uscita fuori strada in un punto in cui la strada non presenta curve. La vettura ha sbandato ed è andata a collidere contro il tronco di ulivo, in un appezzamento di terreno ai margini della strada. L’abitacolo si è schiacciato e per liberare il corpo, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la lamiera e scoperchiare il tettuccio.

Roma, trovato morto Matteo Barbieri: il corpo senza vita in un canale

La morte di Mattia arriva a 24 ore dal ritrovamento di un'altro giovanissimo, Matteo Barbieri, uscito fuori strada con la propria moto anche lui mentre tornava a casa dopo una serata passata al lavoro.