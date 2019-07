Lancia blocco di tufo dal cavalcavia e fugge: colpita un’auto

Momenti di paura questa mattina a Roma, in via Leone XIII (la cosiddetta via Olimpica, che taglia in due villa Pamphili), dove un uomo ha lanciato un blocco di tufo dal cavalcavia pedonale, colpendo un’auto ferma nel traffico.

È successo intorno alle 11.35 circa, sulla corsia che porta in direzione di via dei Colli Portuensi.

Ad accorgersi della scena numerosi testimoni che hanno poi allertato il Numero Unico di Emergenze. Il conducente della vettura, illeso, è uscito dall’auto – un’Audi – sotto shock.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monteverde Nuovo, che hanno sequestrato il blocco di tufo e ascoltato i testimoni, tutti concordi sul fatto che sia stato un uomo a lanciare il grosso mattone. L’Audi ha riportato danni al cofano e al parabrezza.