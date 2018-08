Maxi furto in casa di due 80enni: ladri in fuga con un bottino da mezzo milione di euro

Maxi rapina a Venezia: i ladri che si sono introdotti nell'appartamento di due 80enne a Cannaregio si sono portati via la bellezza di quasi mezzo milione di euro tra contanti, buoni postali e diversi gioielli.

La banda avrebbe approfittato di una breve vacanza di marito e moglie per mettere a segno il colpo e, a giudicare dall'entità del bottino, non è escluso che possano aver agito dopo un'attenta osservazione dei movimenti delle vittime, studiati al dettaglio per agire proprio al momento giusto.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia Scientifica, che hanno setacciato l'intera abitazione alla ricerca di impronte o tracce che possano aiutare gli inquirenti a risalire ai responsabili del furto, mentre si spera che le telecamere di videosorveglianza della zona abbiano ripreso la banda.

