Dal laureato all'operaio: boom di domande per 30 posti di lavoro al McDonald's

Trenta posti di lavoro, trecento domande arrivate finora. E' boom di richieste per l'apertura del nuovo McDonald's di Ghedi, cittadina in provincia di Brescia: sono una trentina le nuove assunzioni previste dalla catena di fast food, e di tutte le categorie, dalla cucina al management, full time e part time. La prima selezione è stata completata in rete, con la consegna telematica dei curriculum da parte dei candidati; la seconda, invece, è proseguita dal vivo con i colloqui, nella sala consiliare del municipio di Ghedi, messa a disposizione dal sindaco. I selezionati, dopo la scrematura online, erano più di ottanta. E i risultati arriveranno entro la prossima settimana.

300 domande per un posto di lavoro al McDonald's di Ghedi

In tanti hanno risposto alla domanda, in cerca di un impiego. E questo accade anche a Brescia e provincia, dove il tasso di disoccupazione è tra i più bassi in Italia. Dal laureato al disoccupato, giovani e meno giovani. Ragazzi appena usciti dalla scuole superiori, in cerca della prima occupazione per pagarsi gli studi, oppure qualcuno che gli studi ha deciso di mollarli per tuffarsi nel mondo del lavoro.

Dalla Romania una laureata che però in Italia ha fatto solo l'operaia, e ora spera di ricominciare. Tra le "storie" dei ragazzi selezionati, anche quella di una ragazza del Sud laureata in Scienze biotecnologiche. E ancora studenti universitari che vogliono provare a mantenersi gli studi. Storie di giovani che non si arrendono e si rimboccano le maniche, pieni di speranze.