Va dal medico perché in sovrappeso: scopre di essere incinta al settimo mese

E' andata da un medico esperto in malattie metaboliche e diabetologiche per ipotetici problemi di sovrappeso e ha scoperto di essere incinta, "almeno di 30 settimane" secondo il professionista, vale a dire oltre il settimo mese. L’episodio si è verificato in un ambulatorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove la donna aveva chiesto un consulto sanitario per sovrappeso, problemi di respirazione ed alterata glicemia a digiuno.

Dal medico perché in sovrappeso: scopre di essere incinta

Il personale della struttura, effettuate le analisi del caso, al posto di una patologia ha diagnosticato invece il lieto evento. Nessun problema di dieta o alimentare, dunque. Il medico, analisi alla mano, ha fatto luce sul mistero: la donna era in dolce attesa, oltre la trentesima settimana di gestazione.

L'episodio ha stupìto lo stesso medico che ha espresso la sua sorpresa sui social, con tanto di radiografia: "Una cosa è certa, il lavoro del Medico è raramente monotono – ha scritto su Facebook -. Talvolta, però, capita di dare delle notizie inaspettatamente belle. Come oggi in ambulatorio, dove da una visita per sovrappeso, dispnea, dispepsia ed alterata glicemia a digiuno, ci è capitato di diagnosticare una gravidanza di almeno 30 settimane". L'Azienda sanitaria locale ha fatto rimuovere il post non appena la notizia si è diffusa.