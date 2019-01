Si dà fuoco in strada dopo un litigio con la ex fidanzata

Ora è gravissimo in ospedale, non si era arreso per una relazione ormai finita: un ragazzo di ventiquattro anni, un cittadino romeno, ha così cercato di uccidersi alle quattro circa della notte tra giovedì e venerdì dandosi fuoco in strada, in viale Lombardia a Melegnano (Milano).

Pochi minuti prima di tentare di togliersi la vita, il giovane si era presentato lì per parlare con la sua ex - una coetanea -, che si trovava a casa della sorella. Dopo una lite con la giovane, il ragazzo si è cosparso di benzina - che evidentemente aveva portato con sé - e ha appiccato l'incendio.

Melegnano, si dà fuoco in strada: salvato da carabinieri

Provvidenziale l'intervento dei carabinieri. A salvarlo sono stati loro, che sono immediatamente intervenuti e sono riusciti a togliergli il giubbotto evitando che le fiamme potessero avvolgerlo completamente. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano.

Nell'incendio, secondo le prime informazioni, ha riportato ustioni di primo e secondo grado a schiena, testa, orecchie, braccio sinistro e mani. La prognosi è riservata, ma il 24enne non dovrebbe essere in pericolo di vita.