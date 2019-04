Scene da Arancia Meccanica a Mestre: baby gang mette ko due negozianti

Sabato sera due volanti sono intervenute in un negozio di Mestre per una segnalazione di rapina: nelle ore successive, grazie alla descrizione fornita dalle vittime, è stato possibile individuare gli autori, cinque giovanissimi, tutti sotto i vent'anni (in parte minori) che sono accusati del reato di rapina aggravata in concorso. Uno di loro ha meno di 14 anni, quindi non è penalmente perseguibile.

"Erano una decina di persone, sono entrati e hanno chiesto da bere, ma c’erano due o tre minori e io ho detto che loro non avrei potuto servirli", le parole del negoziante rapinato a VeneziaToday. A un certo punto uno di loro ha mostrato un coltello. "Mi hanno preso per il collo e trattenuto da dietro" racconta il negoziante. "Poi hanno tirato un pugno in faccia ad un mio collega".

I rapinatori hanno quindi preso i soldi dal registratore di cassa e riempito alcune buste di bottiglie che hanno portato via con loro. Il gestore di un altro market poco distante ha spiegato di aver subìto un attacco di recente. Risultato: vetrina rotta, cestino della spazzatura e biciclette buttate qua e là.

Il racconto del negoziante: "Mi hanno preso per il collo e picchiato il mio collega" | Video