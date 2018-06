Falso allarme esplosioni, panico nella metro di Roma: passeggeri evacuati in galleria

Una stazione della metro B chiusa, disagi ma soprattutto scene di panico: la mattina dei pendolari romani - già macchiata dall'incubo sciopero - è iniziata nel peggiore dei modi quando un cavo di alimentazione aerea è finito sui binari, ha causato scintille.

Tutto è successo intorno alle 8.50 quando le squadre dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella stazione della metropolitana Policlinico sulla linea B per far uscire i passeggeri da unconvoglio che sì era fermato in galleria prima della fermata.

Sul posto una Squadra dei pompieri con personale del nucleo di pronto intervento per pericolo Biologico Chimico Radiologico.

Non solo disagi: una vera ondata di panico e paura ha colto alcuni passeggeri tanto da dover far intervenire personale del 118: l'agenzia di stampa Dire riferisce come almeno una persona è stata colta da attacchi di panico.

A creare situazioni di panico sarebbero state le voci relative a "qualcuno che aveva sentito esplosioni" nella stazione Policlinico. I disagi dei passeggeri sono finiti immediatamente sui social a cui si sono appellati soprattutto quelle persone che sono rimaste per alcuni minuti ferme nei convogli prima dell'evacuazione.

Scrive Daria: 'Dopo venti minuti fermi senza aria ci hanno fatto evacuare camminando raso binario. Un'esperienza mistica che raccontero' ai miei nipotini', oppure Roma slow tour: 'Siamo bloccati da dieci minuti nella metro B direzione Laurentina tra Castro Pretorio e Termini. Nessuno ci dice cosa succede. Ce lo dite voi?' riferendosi ad Atac. Oppure un altro utente che scrive su Twitter: 'Fermi tra Tiburtina e Bologna da 10 minuti #metroB @InfoAtac ci tirate fuori?'.

In un video pubblicato su twitter Luca di Garbo segnala: "Blackout Linea B altezza Policlinico. La gente costretta a scendere in galleria e a proseguire a piedi" pubblicando il video dell'evacuazione del convoglio.

Paura, ma anche rabbia tra i passeggeri della metro B. "Dopo 20 minuti fermi al binario con i vagoni stracolmi - racconta una ragazza - ci hanno fatto evacuare camminando sul binario". I disagi maggiori alla stazione Policlinico dove un ragazzo racconta all'agenzia Ansa: "Ho sentito due esplosioni ho pensato a un attentato".

Blackout Linea B altezza Policlinico. La gente costretta a scendere in galleria e a proseguire a piedi.@InfoAtac #Atac #MetroB #Sciopero pic.twitter.com/F8ajcmgYao — Luca Di Garbo (@lucadigarbo) 8 giugno 2018

#MetroB evacuata a Roma, i passeggeri camminano nelle gallerie sotterranee della Capitale #8giugno pic.twitter.com/bqbJRpMwYv — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) 8 giugno 2018