Scala mobile si blocca, passeggeri calpestati: momenti di panico, nessun ferito

Nessun ferito: ma sono stati attimi di panico venerdì mattina alla stazione Policlinico della metro B a Roma: la scala mobile si blocca e poi riparte, passeggeri calpestati. Due donne, sotto shock e in lacrime, hanno avuto bisogno del supporto di una ambulanza. Una di loro è rimasta contusa ad una gamba e medicata sul posto. Succede quando mancano 20 minuti alle 9. I passeggeri, appena usciti dal treno della Metro B diretto verso Jonio, avevano affollato la scala mobile. All'improvviso qualcosa è andato storto. Secondo una nota diffusa da Atac alle 12.10, le cause del problema non sarebbero da attribuire alla struttura tecnica.

«Non c’è stato nessun guasto alle scale mobili della stazione Policlinico di metro B. Atac sta svolgendo accertamenti e verifiche su quanto riportato stamattina dalla stampa relativamente a un’interruzione momentanea dell’impianto che avrebbe provocato alcuni momenti di tensione. I tecnici Atac intervenuti sul posto dopo la segnalazione non hanno rilevato alcun malfunzionamento. Non si esclude che l’impianto possa essersi arrestato in seguito all’azionamento del pulsante di emergenza per ragioni ancora da accertare».

Roma, scala mobile Metro B Policlinico

L'impianto di circolazione si è bloccato, poi ha invertito la marcia e nuovamente si è bloccato. Qualcuno è riuscito a scavalcare il corrimano per recarsi sulla normale scala, qualcuno è caduto. Una donna è rimasta impigliata per un attimo con il jeans in uno dei gradini.

Momenti di paura. Un Vigile del Fuoco, libero dal servizio e che ha assistito alla scena di panico, ha prestato soccorso per primo. E' stato lui a chiamare il supporto dell'ambulanza. Dopo i controlli del caso la scala mobile è regolarmente ripartita.