Incidente sul lavoro ad Eboli, operaio di 23 anni muore folgorato

Dramma ad Eboli, dove un operaio di 23 anni, Micheal Gutta, originario di Ragusa, è morto mentre lavorava in località Santa Cecilia.

Come riporta Salerno Today il giovane stava installando una serra agricola quando, improvvisamente, ha perso conoscenza e non si è più ripreso. Molto probabilmente è stato folgorato da una scarica elettrica. Gli altri operai lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” dove, però, i medici non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

La salma è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.

Solo ieri altre due morti bianche: il primo infortunio mortale ad Olbia dove è morto un operaio 46enne investito dalla caduta di tubi innocenti per impalcature che stava scaricando da un camion. Poi nel Napoletano un 72enne di Cimitile travolto dal rimorchio dell'autoarticolato dal qualche stava scaricando del materiale.

Come spiega Paolo Capone, segretario generale del sindacato Ugl quella che si verifica ogni giorno sul lavoro è una vera e propria strage: solo da inizio anno sono circa 400 le vittime sul lavoro, oltre 650 vittime se si considerano anche gli incidenti mortali in itinere.

"I numeri in costante crescita confermano l'inadeguatezza degli organi di vigilanza e, a volte, la totale assenza. E non si tratta di scrivere leggi nuove, ma applicare quelle già esistenti inasprendo le sanzioni per chi non le rispetta".

Servono più controlli e una maggiore formazione per i dipendenti, soprattutto per quelli che svolgono mansioni particolarmente a rischio.