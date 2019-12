Cade dalla gru mentre smonta le luminarie: operaio morto sul colpo

Ancora un morto sul lavoro. Martedì un operaio stava provvedendo allo smontaggio delle luminarie della festa dalla chiesa di Sant’Andrea Apostolo, alla periferia di Andria. Il cestello dell'autogru si è improvvisamente ribaltato. Michele Ciommo, 44 anni, è precipitato sul camion. Un volo di alcuni metri che non gli ha dato scampo. Ha battuto violentemente la testa e tutti i soccorsi sono stati vani.

Incidente sul lavoro: Michele Ciommo morto ad Andria

Gli operatori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche la polizia di Andria, i Carabinieri e la Polizia municipale. La vittima era stata incaricata di smontare le luminarie posizionate alla fine di novembre, in occasione della festa di Sant’Andrea. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del dramma che scuote la città.