Auto contro tir, lo schianto è violentissimo: Michele muore sul colpo

Tragico schianto in Sicilia sulla statale tra Comiso e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. E' morto sul colpo un giovane di 20 anni, Michele Colombo, comisano. Il giovane era alla guida della sua Fiat Punto, si è scontrato contro un tir all’altezza di un negozio di mobili. Michele Colombo era molto conosciuto a Comiso, lavorava come meccanico nell’officina di famiglia.

Incidente tra Comiso e Chiaramonte Gulfi: morto Michele Colombo

Nello schianto è rimasta ferita anche una donna di 51 anni che viaggiava su un'altra auto. In base a una prima e parziale ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale costato la vita al giovane Michele Colombo, la Fiat Punto, che stava sorpassando il veicolo nel quale viaggiava la donna, si è scontrata con il tir che sopraggiungeva in direzione opposta.

L'impatto è stato molto violento, non lasciando scampo al giovane. Immediati i soccorsi, tutti i tentativi di rianimare il ragazzo sono stati vani. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Vittoria.