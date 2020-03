Migranti, sulla costa brindisina sbarco in piena pandemia

Nelle prime ore di venerdì un gruppo di circa 30 migranti è sbarcato a Cerano, sulla costa brindisina, zona già interessata in passato da episodi dello stesso genere. Stando alle prime informazioni raccolte si tratta di minorenni. I migranti hanno sfidato le acque gelide nonostante i rischi legati all'emergenza santaria.

I migranti, che avrebbero riferito di essere egiziani e minorenni, sono stati trovati in una campagna intenti a togliere gli abiti bagnati per sostituirli con quelli asciutti. A notarli una guardia particolare giurata dell'istituto Vigil Nova che stava pattugliando i terreni della litoranea di proprietà di alcune aziende agricole del posto. Erano le 6.30 circa. I migranti indossavano tutti le mascherine chirurgiche, probabilmente fornite da chi li ha condotti sulla costa brindisina. Il vigilante ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati carabinieri e finanza. Alcuni dei giovani egiziani sono riusciti a fuggire ma sono stati presi poco dopo, per altri le ricerche sono ancora in corso.

In attesa che vengano espletate tutte le procedure del caso, il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, competente per territorio, si è attivato per fornire assistenza ai giovani migranti. Attraverso la Protezione civile ha reperito indumenti, e ha fornito, personalmente, anche generi alimentari. I giovani prima di essere smistati nei centri di accoglienza, dovranno essere sottoposti a tutti gli acccertamenti sanitari.