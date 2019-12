Milano, il regalo di Natale del Municipio: un buono da 50 euro alle famiglie in difficoltà

Una carta regalo da 50 euro per permettere alle famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno, dimenticando - anche solo per qualche giorno - i problemi con cui stanno combattendo.

L’iniziativa (lodevole) è del Municipio 8 di Milano che ne ha dato comunicazione su facebook.

I nuclei familiari sono stati selezionati dai servizi sociali di palazzo Marino e poi segnalati al consiglio del Municipio. La consegne del buono firmato Coop sono partite in questi giorni, proprio a ridosso delle festività natalizie, e andranno avanti nelle prossime ore.

"Non è elemosina - ha spiegato il presidente del Municipio, Simone Zambelli -, ma un gesto concreto per aiutare materialmente la vita di persone che attraversano un momento di difficoltà".

E a proposito di solidarietà e aiuto, nei giorni scorsi era stato lo stesso Zambelli a inaugurare la "Corte di Quarto": quattordici appartamenti dedicati a mamme con bambini che attraversano momenti di difficoltà.