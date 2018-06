Passanti notano corpo in acqua, cadavere di un'anziana recuperato dai vigili del fuoco

Il cadavere di una donna anziana è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco nel porticciolo della Darsena, a Milano. Lo riferisce MilanoToday. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, attorno alle 7.40: sembra che il corpo sia stato notato sul Naviglio Grande.

Per la donna, una 90enne italiana, non c’è stato nulla da fare stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Resta da chiarire la dinamica dei fatti: non è ancora noto se la donna si sia gettata volontariamente o se sia caduta lì accidentalmente.

Sul posto sono subito intervenuti i pompieri, il 118 con un'automedica e un'ambulanza, la polizia e la polizia locale.