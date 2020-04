Milano, giovani in corteo per il 25 aprile: momenti di tensione con la polizia

Tensione a Milano: un gruppo di ragazzi in "corteo" per il 25 aprile è stato fermato dalla polizia, attimi di tensione. Una ventina di antagonisti dei centri sociali sono stati fermati in via Ascanio Sforza, in zona Navigli, mentre tentavano di raggiungere piazza XXIV Maggio e portare fiori a tre delle targhe che ricordano la lotta partigiana nel quartiere Ticinese. Non si sono registrate tensioni e gli antagonisti sono stati bloccati per essere identificati. Un gruppo di manifestanti è stato fermato anche in via Padova.

Nel video pubblicato da MilanoToday si vedono chiaramente gli agenti fermare con la forza alcuni dei ragazzi e un anziano, che ha addosso una felpa gialla. In un altro momento, uno dei poliziotti spintona una donna, facendola finire a terra. Un'altra ancora viene invece portata via in manette e caricata in auto.

Uno dei manifestanti urla: "Stiamo andando a portare un fiore a un partigiano, ma cosa state facendo?".

Dalla questura meneghina hanno fatto sapere che si è trattato di "semplici controlli per i decreti sul coronavirus" e non risulterebbero persone fermate per poi aggiungere che le persone "già note", "sono state identificate e disperse".

A Roma nonostante l'emergenza coronavirus, trenta-quaranta persone si sono riunite oggi in piazza Alessandrino, al Pigneto, a Roma, in occasione del 25 aprile. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha invitato tutti a tornare a casa e così la folla si è dispersa e le persone sono andate via.