Donna trovata morta in casa, sul pavimento tracce di sangue

Una donna di 54 anni di nazionalità cinese è stata trovata morta in una appartamento di via Carlo Esterle, a Milano. A rinvenire il cadavere la coinquilina della donna. La vittima era sdraiata sul letto con la faccia in giù e sul pavimento c'erano tracce di sangue, anche se l'abitazione era in ordine e sul cadavere non ci sono segni apparenti di violenze.

I carabinieri indagano senza escludere nulla. Si stanno tenendo aperte tutte le ipotesi: dal malore, al suicidio, all'omicidio.

Sembra che la donna fosse ben integrata a Milano. Aveva tutti i documenti in regola, anche se ancora non è chiaro che lavoro facesse. Il pm ha disposto il sequestro dell'appartamento e l'autopsia. Si cercano tracce che possano chiarire il giallo.