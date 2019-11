Guardia giurata investe motociclista, poi si spara in testa: dramma all'alba

A Milano una guardia giurata in auto ha investito un motociclista: credendolo morto si è sparato in testa. E' successo poco prima dell'alba dopo un incidente stradale nel capoluogo lombardo, tra corso 22 Marzo, viale Piceno e piazza Emilia. Erano le 4 di mattina.

In base a una prima e parziale ricostruzione, che dovrà essere confermata, una guardia giurata di 26 anni travolge un motociclista di 65 anni, lo crede morto, si risiede in auto e, con la pistola d'ordinanza, si spara un colpo di pistola in testa.

Milano, guardia giurata investe motociclista: poi si spara in testa in piazza Emilia

I soccorsi del 118 sono stati immediati dopo la segnalazione di un passante. A terra, da un lato c'è il 65enne senza segni di vita. Così come senza segni di vita, seduto al posto guida, il 26enne. Il personale sanitario accorso sul posto (due ambulanze e due automediche dell'Azienda regionale emergenza urgenza) ha rianimato entrambi a lungo, poi la corsa in ospedale. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale Niguarda, la guardia giurata al Policlinico.

La guardia giurata è stata dichiarata morta intorno alle 5. Il centauro è gravissimo, le sue condizioni sarebbero disperate.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e le pattuglie della polizia locale per il rilievi del caso. Per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico episodio si stanno cercando testimoni o telecamere di sorveglianza che possano fornire elementi utili.