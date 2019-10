Ha un infarto in metro: rianimato da un giovane poliziotto in servizio

Un poliziotto di 30 anni in servizio alle Volanti di Milano è riuscito a rianimare un uomo che aveva avuto un arresto cardiaco nel mezzanino della metropolitana di San Donato, a Milano. Vittima del malore un cittadino indiano di 63 anni che ora è ricoverato in ospedale in condizioni delicate. Se però ha ancora una possibilità di farcela è solo grazie al suo "angelo custode".

L'allarme è scattato alle 10.30, quando il 63enne - che risiede a Cremona ed era in compagnia della moglie - si è accasciato al suolo davanti ad un bar che si trova nella fermata della M3. I primi soccorritori ad arrivare sul posto - in quel momento a Milano c'era il diluvio e molte delle strade erano bloccate - sono stati proprio due agenti delle Volanti, tra cui il 30enne che in passato ha conseguito una laurea in infermieristica.

Il poliziotto - come raccontato dalla Questura - ha subito iniziato le manovre di rianimazione, in attesa dell'arrivo dei medici del 118, che hanno poi continuato il lavoro e accompagnato la vittima in ospedale.