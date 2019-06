Milano, circolazione sospesa per un'ora nella M2: "Tentato suicidio"

Mattinata difficile in metropolitana a Milano. La linea verde (M2) è stata sospesa per circa un'ora tra le fermate di Cadorna e Abbiategrasso/Assago per un tentato suicidio. Lo rende noto Atm che ha organizzato bus sostitutivi. Secondo quanto riferisce l'azienda del trasporto pubblico milanese, quello accaduto alla stazione di Famagosta intorno alle 8.40 è un "presunto tentato suicidio".

Il 118 è intervenuto sul posto e la persona coinvolta, riferiscono, sembrerebbe quasi illesa. I sanitari hanno prestato soccorso alla persona e le Autorità preposte hanno svolto tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio. La polizia locale è intervenuta in superficie, a supporto del traffico. Dopo più di un'ora la situazione è tornata alla normalità.

Milano M2: linea verde sospesa tra Cadorna e Abbiategrasso/Assago