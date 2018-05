Follia in biblioteca, si siede davanti a una donna e inizia a masturbarsi

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava davanti a una donna. E' accaduto stamattina in una biblioteca di via Valvassori Peroni a Milano. A lanciare l'allarme è stata la donna, una 48enne irlandese residente nel capoluogo lombardo.

A quanto si apprende, l’uomo si è seduto di fronte a lei, si è slacciato i pantaloni ed ha iniziato a masturbarsi forse pensando di non esser vista. Una scena che però non è passata inosservata. Inorridita la 48enne ha segnalato l’episodio ai dipendenti che a loro volta hanno girato la segnalazione ai carabinieri. L’uomo, un italiano incensurato di 31 anni, è stato individuato poco dopo dai militari nei pressi della biblioteca e denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.

È stato invece arrestato, come riferisce MilanoToday, un cittadino ghanese di 47 anni che, sempre giovedì mattina, è stato fermato dai carabinieri dopo che aveva bloccato e palpeggiato nelle parti intime una donna di 38 anni in via Larga, pieno centro di Milano.