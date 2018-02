Milano, ragazza stuprata in un albergo nella notte di San Valentino: arrestato pregiudicato

MILANO - Si sono conosciuti nella notte di San Valentino e dopo poche ore lui l'avrebbe picchiata e stuprata. Una storia da incubo quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì 15 febbraio. Una vicenda che ha come protagonisti un uomo di 30 anni, cittadino marocchino con precedenti ma non per reati di questo tipo, e una connazionale sua coetanea.

Secondo quanto reso noto dalla Questura di Milano i due si sono conosciuti mercoledì sera in un locale di Milano e avrebbero deciso di proseguire la serata assieme in altri bar.

L'aggressione e lo stupro

Lui, approfittando del fatto che la donna a un certo punto era rimasta sola, l'avrebbe trascinata sull'auto di lei e qui l'avrebbe picchiata. Successivamente l'ha condotta in un albergo di via Lulli, il New Milan, una stella. Stando alla ricostruzione di via Fatebenefratelli i due sarebbero entrati nell'hotel insieme e una volta in camera l'avrebbe obbligata ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà, prima di addormentarsi.

Proprio a quel punto la 30enne ha avvertito la polizia: la volante è intervenuta intorno alle 7 e ha trovato l'uomo sul letto, ubriaco, che dormiva. All'interno della stanza sono state trovate - precisano dall'ufficio prevenzione generale - tracce di sangue. Per lui sono scattate le manette in flagranza di reato ed è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore. L'accusa è pesantissima: violenza sessuale. L' albergo è stato oggetto di controlli da parte degli agenti della Questura.

