Accoltellato sull'autobus: ragazzo di 23 anni è gravissimo

Gravissimo episodio a Milano su un autobus della linea 93: è stato accoltellato un ragazzo di 23 anni. In fuga l'aggressore. E' successo alle nove e mezza di sera: l'autobus in quel momento viaggiava in direzione di viale Omero.

Non è chiaro che cosa abbia scatenato la violenza dell'aggressione: il ragazzo è stato accoltellato ripetutamente da una persona al momento ignota, all'angolo tra via Bassini e via Valvassori Peroni (zona Lambrate). Subito è stato chiamato il 118: i soccorritori sono arrivati in pochi minuti con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane è stato medicato e poi trasportato in codice rosso, in urgenza, al pronto soccorso del San Raffaele, con ferite multiple per le coltellate ricevute. Le sue condizioni sarebbero molto critiche.

Sul posto anche le volanti della questura di Milano con la polizia scientifica per i rilievi del caso, oltre al personale di Atm. Nessuna traccia al momento della persona che ha inferto le coltellate.

Aggressione sul bus 93 a Milano (video)

