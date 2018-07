Milano, Niccolò Bettarini accoltellato fuori da una discoteca

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato vicino a una discoteca di Milano ed è stato ricoverato in ospedale. L'aggressione è avvenuta in via Alemagna, zona Triennale, non lontano dal locale Old Fashion, alle cinque e un quarto di mattina di domenica 1° luglio.

La vittima, secondo quanto riferiscono diversi quotidiani è Niccolò Bettarini (figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini). Le condizioni del giovane - scrive il Corriere - non sono buone, ma non è grave come si pensava in un primo momento: Niccolò avrebbe subito ferite superficiali al corpo e una lesione al tendine.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta indagando per ricostruire il fatto, oltre ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane è stato portato in codice rosso al Niguarda.

(Niccolò Bettarini insieme a Silvia Toffanin)

Non era coinvolto nella lite

Ignoti, al momento, anche i motivi dell'aggressione a colpi di coltello. E' in corso la serrata analisi delle telecamere di sorveglianza. Al momento sembra comunque che Bettarini jr. non fosse direttamente coinvolto nella lite. Bettarini sarebbe stato ferito nel corso di un diverbio che ha coinvolto un maggiore della guardia di finanza che forse conosceva. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppetto di ragazzi si è avvicinato al militare per motivi ancora da chiarire, dandogli degli schiaffi. A quel punto uno dei giovani ha ferito Bettarini che era intervenuto in difesa del maggiore.

