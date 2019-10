Palpeggia due bimbi di 4 anni nelle parti intime davanti alle madri: fermato

Un uomo di 50 anni a Milano ha toccato nelle parti intime due bambini di 4 anni davanti alle mamme: sembrava un lunedì pomeriggio come tanti in piazza Vigili del Fuoco in zona Rubattino, nel quartiere Lambrate. Gruppi di genitori che chiacchierano, bambini che giocano appena usciti da scuola. Due bambini, racconta MilanoToday, sono finiti nel mirino di un 50enne già noto alle forze dell'ordine per una lunga sfilza di reati, tra i quali c'è anche violenza sessuale

L'uomo si avvicina alla coppia di bimbi, pronuncia una frase incomprensibile, e li tocca nelle parti intime. I bimbi restano impietriti. Una della madre vede la scena e si mette a urlare. Poi si lancia contro l'uomo, che a sua volta si porta le mani sui genitali e comincia a deriderla mimando gesti a sfondo chiaramente sessuale.

Milano, piazza Vigili del Fuoco: uomo molesta due bambini

La scena non passa inosservata. Il 50enne si allontana ma alcuni minuti dopo arrivano il papà di uno dei bambini e la Volante del Commissariato Lambrate per cercarlo. Lo trovano i poliziotti in via Riccardo Pitteri, davanti al supermercato Esselunga. Quando lo intercettano sta cercando di salire su un bus Atm per far perdere le sue tracce.

Il 50enne ha precedenti per furti, rapine, violenza sessuale, lesioni e perfino riduzione in schiavitù ai danni di una connazionale. Avrebbe ricevuto diversi decreti di allontanamento del territorio italiano. Misure disattese, a quanto pare. La nuova accusa, quella per la quale ha già trascorso la sua prima notte nel carcere di San Vittore, è violenza sessuale aggravata.