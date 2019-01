Si dà fuoco al distributore di benzina: tragedia in strada

Un uomo è morto martedì sera a Milano dopo essersi dato fuoco nei pressi di un distributore di carburante. È avvenuto verso le 22 in viale Lunigiana, angolo via Sammartini, nei pressi della Stazione Centrale. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia locale. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso.

Milano, uomo muore carbonizzato al distributore di benzina

In base a quanto ricostruito fino a questo momento, un 42enne, si sarebbe avvicinato al distributore di benzina Tamoil, accanto alla Stazione Centrale di Milano, e, dopo essersi cosparso di benzina, si sarebbe dato fuoco. E' morto così, carbonizzato. Identificazione e indagini in corso.

Vani tutti i soccorsi. Inutile l'arrivo sul posto di un'ambulanza e un'automedica del 118, avvertita da alcuni passanti che hanno visto la vittima trasformarsi in una torcia umana. Così come quello dei vigili del fuoco. Le immagini delle telecamere della zona sono ora nelle mani dei carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica degli ultimi istanti di vita dell'uomo.

Foto MilanoToday