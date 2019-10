Milano, uomo trovato morto in un'auto ferma sullo spartitraffico

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto in via delle Forze Armate a Milano. A notare il corpo all'interno di una Toyota Yaris, intorno alle 8.20 del mattino, è stato un agente della polizia locale che stava svolgendo lì il "servizio scuola", facendo attraversare i bimbi diretti in classe. La vettura era ferma sullo spartitraffico all'angolo con via Valdagno.

Il 64enne, stando ai primi accertamenti, sarebbe morto per un colpo di pistola alla testa. L'arma, secondo quanto appreso, è stata ritrovata nella macchina, che era chiusa regolarmente a chiave. Per questo l'ipotesi al momento più plausibile è che l'uomo si sia tolto la vita volontariamente.

La Locale e la Scientifica della polizia hanno comunque svolto tutti gli accertamenti sull'auto e sulla pistola per accertare con esattezza l'accaduto.