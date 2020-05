Follia in strada, inizia a urlare e spacca i finestrini delle auto parcheggiate

Follia in strada a Milano: un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a urlare contro tutto tutti in viale Molise. Dopo aver rovesciato diversi bidoni dell'immondizia, ha iniziato a lanciare pietre contro le auto e a spaccare i finestrini dei veicoli parcheggiati.

Alcuni residenti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri a fatica hanno calmato l'esagitato e l'hanno portato in caserma. Ignoti i motivi della rabbia dell'uomo.

Video: Matteo S. /MilanoToday