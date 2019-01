Arrivano i "Milomat", nuovi vasi antiterrorismo

A Milano arrivano i "Milomat", i vasi antiterrorismo, ce ne saranno duecento in vari punti della città. Andranno a sostituire i "brutti" new jersey in cemento. Benvenuto "Milomat". Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del comune di Milano, ha spiegato durante la presentazione ufficiale della novità che il dissuasore mobile - che verrà installato in centro città - serve a prevenire attacchi terroristici con camion e mezzi pesanti.

Le vecchie barriere in cemento che erano state posizionate in città dopo l'attentato di Barcellona del 2017. Ora si cambia: "Ci abbiamo lavorato a lungo, da quando si è verificato il problema degli attentati nelle aree pedonali in altre città europee, ed è stato progettato internamente al Comune di Milano, un oggetto così milanese che l'architetto si chiama pure Brambilla"

"Il Milomat è anti sfondamento, è fatto con materiali del nostro territorio lombardo, riproduce la mappa stilizzata della città". Di "vasi" ne appariranno circa duecento tra la fine del 2019 e il 2020: "Alcuni proprio a pilomat, cioè si abbassano per il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, altri fissi", ha chiarito Maran. Nel Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, la Giunta comunale ha previsto un investimento di 2,3 milioni di euro per rendere più belle le barriere antisfondamento nel centro storico di Milano per prevenire attentati terroristici.