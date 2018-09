Prima minaccia la ex fidanzata poi aggredisce gli agenti intervenuti: arrestato 35 enne

Impaurita dalle minacce dell'ex fidanzato che si era presentato sotto casa ha chiamato la polizia per ricevere aiuto. Ma all'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo è andato su tutte le furie e ha aggredito gli agenti. L'episodio è accaduto a Pescara e il 35enne è stato arrestato in flagranza per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Le altre aggressioni

Non era la prima volta che la ragazza veniva minacciata da suo ex, anche lo scorso 9 settembre gli agenti erano dovuti intervenire per lo stesso motivo. Ma questa volta le cose sono andate anche peggio. Alla vista dei poliziotti l'uomo, originario di Lanciano (Chieti), si è innervosito e li ha prima minacciati e poi aggrediti colpendo uno di loro al volto e ferendolo. Ulteriori approfondimenti investigativi dovranno accertare eventuali responsabilità dell'uomo per la condotta vessatoria nei confronti dell'ex fidanzata.

Leggi l'articolo su Pescara Today