"Prof, ti sciolgo nellʼacido": nuovo video su un episodio di bullismo a scuola

"Te faccio scioglie in mezzo all'acido". Queste le minacce di uno studente 16enne all'indirizzo di una professoressa. E tutto è stato ripreso da uno smarphone. Questa volta è successo in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma. Il caso - riporta RomaToday - è avvenuto a dicembre scorso, ma solo ora il video è diventato virale con la prima diffusione su YouTube. Il caso è ora all'attenzione della Procura di Velletri che sta valutando le minacce, poi condivise sui social perché la scena venne ripresa con un cellulare.

L'episodio è stato oggetto di un'informativa che i carabinieri hanno trasmesso di recente all'ufficio del pubblico ministero.

"Ma chi sei tu per farmi star zitto? Ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vedè? Te mando all'ospedale", prosegue lo studente del video con tono minaccioso. "Non mi provocà professorè che poi la macchina non te la ritrovi", continua il giovane che poi si alza per affrontare la prof e prende a calci la porta dell'aula.