Scuole aperte nonostante il maltempo, minacce social al sindaco: "Se non chiudi, ti accoltello"

C'è l'allerta meteo ma le scuole ad Aversa (Caserta) restano aperte e sotto all'annuncio Facebook del sindaco fioccano bestemmie e insulti da parte degli studenti delusi. In pochi giorni la pagina social del primo cittadino Alfonso Golia è diventata un vero e proprio sfogatoio e tra i vari messaggi sono comparse anche diverse minacce. "Se non chiudi, ti accoltello", scrive uno di loro sulla bacheca del sindaco, che si è poi rivolto direttamente agli studenti:

"A questi ragazzi vorrei dire, con estrema serenità: se domani non volete andare a scuola, non ci andate. Non c’è bisogno di trovare un pretesto o una scusa. Non c’è bisogno di insultare e minacciare. La mia generazione non è lontana dalla vostra e posso dirvi che non c’erano allerte meteo e andavamo a scuola anche sotto il diluvio. Fatevelo raccontare. Domani, martedì, il bollettino della regione parla di allerta meteo dalle ore 12. Pertanto scuole aperte e naturalmente seguiremo l’andamento della situazione e le comunicazioni ufficiali"