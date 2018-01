Follia in ospedale: "Torno a casa e ammazzo mia moglie"

Shock al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Milano. Un uomo di trentasei anni si è presentato ai medici imbottiti di farmaci e ha riferito di aver avuto una lite con la moglie, nella loro abitazione di Pieve Emanuele.

"Quando torno a casa, l'ammazzo", ha detto. Una dottoressa dell'ospedale lo ha sentito e ha subito chiamato la polizia, che ha inviato una volante del commissariato Ticinese sul posto. All'arrivo degli agenti, l'uomo si è mostrato violento e aggressivo.

La polizia ha cercato poi di rintracciare la moglie che, nel frattempo, si era già recata dai carabinieri di Pieve Emanuele per sporgere denuncia contro il marito. La coppia era già conosciuta dai militari: già in passato infatti erano intervenuti per alcuni litigi in casa loro.

