Malore al campo di calcetto: Mirko non ce l'ha fatta

Mirco Ciprino, originario di Sessa Aurunca (Caserta), aveva 30 anni ed era il titolare del noto Bar Duomo: è morto stamattina presso il reparto di rianimazione dell'ospedale civile San Rocco di Sessa Aurunca dove era stato trasportato d'urgenza dopo il malore che lo aeva colpito ieri sera durante una partita di calcetto.

Mirco Ciprino, morto a Sessa Aurunca: malore durante calcetto

Il giovane stava era al campo per una partita con gli amici di sempre. Ciprino all'improvviso si è accasciato al suolo. La situazione è subito parsa drammatica. Dopo i primi soccorsi soccorsi dei compagni e dell'allenatore, l'ambulanza lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sessa Aurunca. Qualche ora più tardi il cuore di Mirco, già compromesso da una cardiopatia, ha smesso di battere. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network: "Mi dispiace moltissimo. Un ragazzo fantastico. Non si può morire così”, scrive un amico. "Il destino a volte è crudele non ci sono parole".