Trovati l'operaio rapito e il suo sequestratore: erano nascosti in casa dell'ex

E' stato ritrovato Mirko Giacomini, l'operaio di 45 anni rapito tra martedì e mercoledì scorso nel bresciano. Lui e il suo rapitore, Abdeleouahed Haida, sono stati ritrovati nel sottotetto del condominio dell'abitazione dell'ex moglie di quest'ultimo, Angela Insonni, a Villanuova sul Clisi (Brescia). Entrambi sono stati portati in caserma per essere interrogati e per Haida sono scattate le manette.

A dare l'allarme sarebbe stata proprio la donna, che avrebbe sentito dei rumori nel sottotetto e avrebbe visto delle strane ombre muoversi non lontano dalle finestre. Così si è affacciata all'esterno e ha chiesto l'aiuto dei carabinieri che erano fuori al cancello, in località Castello a Villanova sul Clisi. La palazzina infatti era già presidiata dai militari, temendo proprio che Haida potesse bussare alla porta dell'ex. Durante il blitz, Haida non ha opposto resistenza e ha consegnato subito la pistola, una scacciacani.

Restano però ancora tanti interrogativi nella vicenda e le indagini proseguono. Solo nelle prossime ore il quadro si farà definitivamente più chiaro. Tutta la vicenda dovrà essere ricostruita dagli inquirenti.