Al supermercato durante l'orario di lavoro: le immagini che inchiodano gli impiegati

C'era chi si allontanava per fare la spesa al supermercato e chi per comprare qualcosa dal vicino ambulante. Blitz anti assenteismo a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno notificato tre provvedimenti di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per 12 mesi nei confronti di altrettanti dipendenti dell'ufficio Anagrafe e sette avvisi di garanzia ad altri dipendenti comunali.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese dopo che le indagini eseguite dai militari della Stazione hanno permesso di appurare come sistematicamente oltre la metà degli impiegati comunali si assentasse durante l'orario di lavoro per effettuare commissioni personali.

"E' inoltre emerso - spiegano gli investigatori dell'Arma - che la registrazione dell'orario di servizio dei dipendenti non presenti sul luogo di lavoro veniva spesso garantita da altri colleghi che timbravano in entrata e uscita per conto degli assenti".

Misilmeri, assenteismo al Comune: le immagini che inchiodano gli impiegati | Il video